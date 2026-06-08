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СФР: будет ли семейный налоговый кешбэк родителям, не состоящим в браке

Правила выплаты не содержат условий о браке и проживании детей с определенным родителем

Новую семейную выплату сможет получить каждый из работающих родителей двоих и более детей, усыновитель, опекун, попечитель при соблюдении определенных условий и после комплексной оценки финансового и имущественного положения семьи, напомнил СФР.

Правила определяют закон № 179-ФЗ и постановление Правительства РФ № 2173.

«Правила не содержат условий об обязательности нахождения родителей в браке, а также проживания детей с определенным родителем», — подчеркнул Соцфонд.

Например, отец двоих детей 15 и 17 лет, разведен. Дети зарегистрированы по месту жительства с отцом. В этом случае и отец, и мать этих детей, могут оформить семейную выплату при соблюдении прочих условий.

Еще пример: мать троих детей 5, 8 и 12 лет. С мужем старших детей 12 и 8 лет брак расторгнут, а с отцом третьего ребенка брак не заключен.

Если прочие условия соблюдены, налоговый кешбэк получит женщина и ее бывший супруг – отец двоих детей. А отец третьего ребенка сможет получить выплату только в том случае, если у него есть и другие дети.

Заявление каждый родитель может подавать независимо от другого. Прием закончится 1 октября 2026 года.

Автор

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