Можно ли получить больничный, если вы ИП в 2026 году

Если индивидуальный предприниматель зарегистрируется в СФР, он сможет получить больничные и декретные выплаты. Эксперты рассказывают, как это сделать и какие взносы платить.

В Клерк.Системе вышел новый мини-курс «Как ИП получить больничный: регистрация в СФР, размер взносов».

Большинство ИП не обязаны вставать на учет в СФР и оформлять добровольное страхование. Но это единственный способ получить пособия по временной нетрудоспособности, материнству, а также социальное пособие на погребение. Нормы закреплены в Федеральном законе от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 15.12.2025).

Добровольное страхование означает ежегодные фиксированные взносы, которые зависят от МРОТ и тарифа страховых взносов. На выплаты можно рассчитывать только в год, который следует за годом взноса.

Не всем ИП выгодно платить взносы на добровольное страхование. Но есть несколько категорий (например, те, кто планирует декрет), которые могут получить увеличенные выплаты.

В коротком видео-курсе разобрали самое важное:

все виды пособий/выплат, на которые может претендовать ИП;

для кого добровольное страхование особенно выгодно;

как точно рассчитать взнос и в какой срок уплатить;

как зарегистрироваться в СФР.

Смотрите видео и читайте материалы мини-курса по ссылке.