Егоров заподозрил бизнес в использовании АУСН для оптимизации налогов

Из-за того, что предприниматели массово стали переходить на АУСН, чтобы избежать уплаты НДС, ФНС и Минфин обсудят возможные корректировки параметров режима АУСН

Налоговая и Минфин собираются скорректировать АУСН. Это связано с резким ростом популярности режима, который многие предприниматели начали использовать для оптимизации налоговой нагрузки, сказал глава ФНС Даниил Егоров во время ПМЭФ-2026.

«Эти все дискуссии о донастройке АУСН будут проходить на площадке Министерства финансов, и там мы определимся, стоит ли вносить корректировки при этом, чтобы они соответствовали тем нормам закона, которые изначально приняты в рамках введения эксперимента», — сказал Даниил Егоров.

Число налогоплательщиков на АУСН за последние месяцы выросло в 10 раз: если на конец 2025 года их насчитывалось 43 тыс., то сейчас количество превышает 440 тыс. Рост интереса к режиму эксперты связывают с тем, что для плательщиков УСН и патентов порог годового дохода, позволяющий не платить НДС, был снижен до 20 млн рублей, тогда как для АУСН он сохранился на уровне 60 млн рублей.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отмечал, что изменение условий режима, который действует до конца 2027 года, может подорвать доверие бизнеса к государству.