Силуанов предложил зафиксировать порог для освобождения малого бизнеса от НДС на три года

Лимит в 20 млн рублей для освобождения от НДС при УСН могут зафиксировать на три года по поручению Путина.

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС надо зафиксировать как минимум на три года.

На ПМЭФ этот вопрос для поддержки бизнеса поднял Владимир Путин.

«Зафиксировать желательно на подольше. Если он сказал на подольше, значит это не на год. Я думаю, как минимум на три года», — пояснил Силуанов.

Ранее президент России предложил отказаться от снижения порога годовой выручки, при котором компании освобождаются от НДС, и закрепить его на текущем уровне в 20 млн рублей.

Как начинать работу с НДС на УСН — разъясняет наш эксперт в консультации.