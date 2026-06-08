Силуанов предложил зафиксировать порог для освобождения малого бизнеса от НДС на три года
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС надо зафиксировать как минимум на три года.
На ПМЭФ этот вопрос для поддержки бизнеса поднял Владимир Путин.
«Зафиксировать желательно на подольше. Если он сказал на подольше, значит это не на год. Я думаю, как минимум на три года», — пояснил Силуанов.
Ранее президент России предложил отказаться от снижения порога годовой выручки, при котором компании освобождаются от НДС, и закрепить его на текущем уровне в 20 млн рублей.
Как начинать работу с НДС на УСН — разъясняет наш эксперт в консультации.
УСН на НДС 22%
Добрый день. Если за 2025г. по лимитам ИП превысил и выручка составиал 58 млн. С 1 января он должен быть плательщиком НДС?
В какой момент нужно подать какую ставку выбрал, 5% или 22%.
Если январь и февраль отработал, с марта встал на АУСН, то за два месяца только сдает декларацию НДС?
В какой срок сдать декларацию по НДС?
Если мы все еще не определились, продолжили работать так, как есть, должны ли мы потом пробить чеки коррекции с выделением НДС в чеке? Или хотели просто в отчетность выделить в т.ч. НДС тот какой выберем, но не выбивать чеки коррекции, штраф есть за это?
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