Путин предлагает не снижать лимит по НДС, чтобы спасти микробизнес от закрытия
5 июня 2026 года во время ПМЭФ-2026 Владимир Путин выступил за отмену запланированного снижения лимита доходов для предпринимателей на УСН для освобождения от уплаты НДС. Мера призвана снизить административную нагрузку на малый бизнес и избежать роста издержек на ведение бухгалтерии.
Действующее законодательство предполагает поэтапное сокращение лимита выручки, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. В 2027 году порог должен был снизиться до 15 млн рублей, а с 2028 года — до 10 млн рублей.
«Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать: считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», — сказал Владимир Путин.
Общественная организация «Опора России» направила обращение к президенту и правительству с просьбой отказаться от дальнейшего снижения порога доходов для плательщиков НДС.
Комментарии4
Дай Бог, дай Бог
Отец родной!
Опять плохие бояре и хороший царь.