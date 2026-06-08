ФНС оценивает больше показателей в рамках скоринга

Налоговая служба обновила механизм ЭКГ-рейтинга для оценки деловой репутации и социальной ответственности бизнеса.

Система оценки бизнеса налоговиками теперь включает новые показатели налоговой чистоты и социальной ответственности, а расчет рейтинга по-прежнему происходит автоматически без участия компаний.

Об этом рассказал замглавы ФНС Тимур Шиналиев.

В систему внедрили стандарт ГОСТ Р 71198-2026, который расширил количество критериев:

число показателей скоринга увеличилось с 15 до 20;

показателей анкетирования — с 32 до 37;

максимально возможный балл теперь составляет 170.

Важное нововведение – включение показателя «Отсутствие существенных несоответствий в декларациях по НДС». Это превращает ЭКГ-рейтинг в инструмент для проверки налоговых рисков контрагентов.

Также в рейтинг добавили параметры, отражающие вклад работодателя в демографию, трудоустройство ветеранов СВО, соблюдение антимонопольного комплаенса, реализацию экологических и цифровых проектов.

Все 20 показателей скоринга рассчитываются автоматически на основе данных ГИС. На текущий момент в системе оценивается более 7,6 млн субъектов, включая 379 тыс. НКО.

«Добросовестные компании должны получить прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка. Мы не выявляем нарушителей, мы публично признаем добросовестных участников», — отметил Шиналиев.

По его словам, ЭКГ-рейтинг — это система, в рамках которой компания выигрывает от прозрачности. Система косвенно мотивирует к улучшению показателей компании, ее дисциплины и поведения, добавил он.