Часто болеющим россиянам ужесточат правила оформления больничных: эксперт разъяснил, что изменится
В Клерк.Системе вышел новый разбор «Тем, кто часто болеет, сложнее будет оформить больничный».
Минздрав представил обновленную версию проекта поправок к порядку оформления больничных листов. Документ уточняет правила для граждан, которые часто уходят на больничный. Согласно проекту, пятый больничный за шесть месяцев будут выдавать только на три дня, и эти дни оплатит работодатель.
Поправки вносятся в порядок формирования листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н. Ранее, в марте 2026 года, в документ уже внесли изменения, касающиеся больничных для самозанятых.
Попытка ужесточить правила для часто болеющих предпринималась еще в сентябре 2025 года, однако тот проект так и не был принят.
Полный разбор читайте по ссылке.
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