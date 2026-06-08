Матвиенко: малый бизнес должен получать больше помощи от государства

Для роста числа малых и средних предприятий нужно расширять меры поддержки и вовлекать предпринимателей в промышленность и науку, считают в Совфеде.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости расширения мер помощи предпринимателям, которые обеспечивают гибкость рынка и создают рабочие места. По ее мнению, текущих усилий недостаточно для полноценного развития этого сектора.

В малом и среднем предпринимательстве сейчас более 3 млн юрлиц. Крупные корпорации обладают достаточным запасом прочности, тогда как малый бизнес требует особого внимания и точечной поддержки.

«Эту категорию бизнеса надо поддерживать любыми способами, чтобы росло количество малых и средних предприятий, чтобы крупные компании активно вовлекали малый бизнес в промышленное производство, в науку, в другие сферы», — сказала Валентина Матвиенко.

Власти планируют активнее вовлекать в хозяйственный оборот пустующие здания и земельные участки для нужд предпринимателей. Председатель Совета Федерации призвала стимулировать участие малых компаний в промышленном производстве и науке, а не только в сфере торговли.

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