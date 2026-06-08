Участники ПМЭФ-2026 заключили 1084 соглашения на 6,64 трлн рублей

За четыре дня работы форума представители 142 государств подписали более тысячи контрактов. Основной фокус на инфраструктурных проектах, промышленном производстве и технологическом развитии.

Советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что общее число участников форума превысило 24,5 тыс. человек. Впервые за десятилетие в работе площадки приняла участие официальная делегация из США.

Участники ПМЭФ-2026 подписали 1084 соглашений на сумму 6,64 трлн рублей.

В 2025 году по итогам ПМЭФ также фиксировались высокие показатели деловой активности, однако эксперты отмечают, что в текущем году повестка стала более прикладной. Фокус сместился на проекты с четкой финансовой моделью, что отражает адаптацию бизнеса к условиям жесткой денежно-кредитной политики.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания подчеркнул необходимость дальнейшего упрощения условий ведения бизнеса, включая регистрацию компаний и подачу отчетности. Президент также предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС, поручив правительству и Госдуме подготовить соответствующие поправки.

Знаковым событием форума стала выдача Росавиацией сертификатов типа на региональный самолет Ил-114-300 и двигатель ПД-8. Эти документы открывают путь к серийному производству отечественной авиатехники.