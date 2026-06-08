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Зарплата

Эксперт назвала три веских аргумента, чтобы успешно договориться о повышении зарплаты

Работодатели обязаны индексировать заработную плату в качестве государственной гарантии, однако личная прибавка требует от работника инициативы и подготовки аргументов, например, весомых профессиональных достижений.

Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова рассказала, что просить о пересмотре дохода стоит при постоянном перевыполнении планов, наставничестве или принятии на себя дополнительной ответственности.

Для успешного диалога с руководством необходимо сравнить текущий уровень оплаты с предложениями на аналогичных позициях и подготовить отчет о личных успехах.

«Просить о повышении зарплаты можно каждый год, особенно работникам, проработавшим в компании несколько лет. Но при этом не стоит забывать о том, что, несмотря на достижения работника, в компании присутствуют экономические факторы, мешающие порой работодателю прибавить зарплату», — сказала Ирина Котлярова.

Индексация заработной платы — это обязанность работодателя, закрепленная в ст. 130 ТК.

Автор

Rozalya
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Татьяна

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