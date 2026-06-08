Эксперт назвала три веских аргумента, чтобы успешно договориться о повышении зарплаты
Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова рассказала, что просить о пересмотре дохода стоит при постоянном перевыполнении планов, наставничестве или принятии на себя дополнительной ответственности.
Для успешного диалога с руководством необходимо сравнить текущий уровень оплаты с предложениями на аналогичных позициях и подготовить отчет о личных успехах.
«Просить о повышении зарплаты можно каждый год, особенно работникам, проработавшим в компании несколько лет. Но при этом не стоит забывать о том, что, несмотря на достижения работника, в компании присутствуют экономические факторы, мешающие порой работодателю прибавить зарплату», — сказала Ирина Котлярова.
Индексация заработной платы — это обязанность работодателя, закрепленная в ст. 130 ТК.
чудесно написано)) нужно и можно все организовать и отладить. Когда мы перешли на уплату авансовых платежей и подачи декларации ежемесячно, все быстро организовалось