Искусственный интеллект для бухгалтера: на ai.klerk.ru запустили «Промптхаб»

«Клерк» собирает готовые и проверенные промпты для бухгалтеров на разные случаи жизни.

В ai.klerk.ru появился новый раздел — Промптхаб, где будут собраны полезные промпты, которые помогут бухгалтерам в ежедневной работе.

Промптхаб на https://ai.klerk.ru/

Качество и точность ответов искусственного интеллекта напрямую зависят от правильной формулировки задачи. Придумывать сложные запросы с нуля каждый раз долго, а результат не всегда оправдывает ожидания.

Новый сервис решает эту проблему. В «Промптхабе» уже собраны работающие шаблоны под самые разные рабочие ситуации. Бухгалтеру больше не нужно тратить время на подбор слов — достаточно выбрать подходящий шаблон, подставить свои данные и сразу получить точный, профессиональный ответ от ИИ. Это максимально упрощает интеграцию нейросетей в привычные рабочие процессы.

Раздел запущен и доступен для использования.

Клерк» будет регулярно дополнять и расширять базу промптов, ориентируясь на самые актуальные изменения в законодательстве и запросы пользователей.