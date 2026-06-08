Кабмин хочет снизить долговую нагрузку на регионы – законопроект 2026

Субъектам РФ будут выдавать льготные кредиты, а срок погашения задолженности перенесут.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Изменения должны повысить эффективность бюджетных расходов.

Так, кабмин предлагает снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты.

Предлагается провести пилотный проект по изменению процедуры получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Кредит смогут привлекать субъекты РФ для обеспечения текущей ликвидности бюджета.

Так хотят сократить сроки предоставления кредита регионам и их расходы на обслуживание госдолга, так как кредит будет предоставляться под 0,1% годовых.

Это снизит необходимость более дорогого кредитования регионов у банков и повысит гибкость управления сбалансированностью бюджета, уточнил Минфин.

Предусмотрен перенос срока погашения регионами одной трети задолженности по отдельным бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.

Это позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, определенных поручением президента.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования, кроме отдельных положений, для которых установлены отдельные сроки.