Посуточная аренда приносит больше дохода, чем долгосрочная, даже при минимальной загрузке

Собственнику достаточно занять квартиру всего на четверть года, чтобы заработать на посуточной аренде столько же, сколько приносит долгосрочная сдача.

Посуточная аренда может оказаться выгоднее долгосрочной даже при низкой загрузке. Об этом сказано в исследовании «Циана», результаты есть в распоряжении «Клерка».

В среднем по городам достаточно около 24% занятых дней в году, чтобы доход собственника сравнялся с годовым доходом от долгосрочной аренды.

В ряде туристических локации порог еще ниже. В Зеленоградске и Анапе достаточно 15-16% занятых дней, чтобы выйти на уровень доходности долгосрока. Высокий потенциал также есть в Казани, Кисловодске, Светлогорске, Волгограде и Ярославле — там достаточно 17-20% загрузки. В первых городах ставки посуточно одни из самых высоких, а в Волгограде и Ярославле долгосрочная аренда остается относительно дешевой.

«Посуточная аренда привлекательна высокой доходностью, но требует больше времени и средств на клининг, ремонт и рекламу. Поэтому собственнику важно понимать, что он хочет получить от аренды: если нужен стабильный пассивный доход — стоит сдавать квартиру в долгосрочную аренду, а если он готов передать управление бизнесом за определенный процент или строить его с соответствующими временными и материальными затратами, но и с более высоким потенциальным доходом, то имеет смысл выбрать посутку», — сказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В туристических центрах соотношение традиционно выгоднее: в среднем требуется 22% занятых дней против 26% в миллионниках.

Москва стала лидером по требуемой загрузке — посуточная аренда начинает приносить больше дохода только при 39% занятых дней. Причина — высокие ставки на рынке долгосрочной аренды. В Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге для превышения доходности долгосрока достаточно 29-30%.

По сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась: в 2026 году порог составляет 24%, тогда как в 2025 году — 25%. Аналитики объясняют это тем, что ставки посуточно выросли быстрее — в среднем на 4% против 1% в долгосрочном сегменте.