Посуточная аренда приносит больше дохода, чем долгосрочная, даже при минимальной загрузке
Посуточная аренда может оказаться выгоднее долгосрочной даже при низкой загрузке. Об этом сказано в исследовании «Циана», результаты есть в распоряжении «Клерка».
В среднем по городам достаточно около 24% занятых дней в году, чтобы доход собственника сравнялся с годовым доходом от долгосрочной аренды.
В ряде туристических локации порог еще ниже. В Зеленоградске и Анапе достаточно 15-16% занятых дней, чтобы выйти на уровень доходности долгосрока. Высокий потенциал также есть в Казани, Кисловодске, Светлогорске, Волгограде и Ярославле — там достаточно 17-20% загрузки. В первых городах ставки посуточно одни из самых высоких, а в Волгограде и Ярославле долгосрочная аренда остается относительно дешевой.
«Посуточная аренда привлекательна высокой доходностью, но требует больше времени и средств на клининг, ремонт и рекламу. Поэтому собственнику важно понимать, что он хочет получить от аренды: если нужен стабильный пассивный доход — стоит сдавать квартиру в долгосрочную аренду, а если он готов передать управление бизнесом за определенный процент или строить его с соответствующими временными и материальными затратами, но и с более высоким потенциальным доходом, то имеет смысл выбрать посутку», — сказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.
В туристических центрах соотношение традиционно выгоднее: в среднем требуется 22% занятых дней против 26% в миллионниках.
Москва стала лидером по требуемой загрузке — посуточная аренда начинает приносить больше дохода только при 39% занятых дней. Причина — высокие ставки на рынке долгосрочной аренды. В Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге для превышения доходности долгосрока достаточно 29-30%.
По сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась: в 2026 году порог составляет 24%, тогда как в 2025 году — 25%. Аналитики объясняют это тем, что ставки посуточно выросли быстрее — в среднем на 4% против 1% в долгосрочном сегменте.
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