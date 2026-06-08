Доля зарплат в конвертах выросла до 25%, а на наличные появился рекордный спрос в 2026 году

Сбербанк зафиксировал рост теневых выплат на фоне увеличения оборота наличных денег в экономике. Предприниматели все чаще уходят от безналичных расчетов, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов рассказал, что в 2026 году доля зарплат в конвертах среди малого бизнеса выросла с 10-15% до 20-25%. В сегменте индивидуальных предпринимателей показатель увеличился еще значительнее — с 10-15% до 40%.

Бизнес активно дробится, чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения. Количество новых компаний с оборотом до 1 млн рублей в месяц выросло до 60-70 тысяч, тогда как в сегменте с выручкой от 1 до 5 млн рублей число регистраций снижается.

«Раньше часто такая зарплата выплачивалась через банковский сектор переводами между физлицами, но сейчас переводы стали тоже снижаться и все это уходит в наличность», — сказал Тарас Скворцов.

Также он добавил, что предоставление скидок в 5-15% при оплате наличными свидетельствует о стремлении компаний избежать налогов, а не сэкономить на эквайринге.

По данным Сбера, объем наличных в обращении к концу года может превысить 20 трлн рублей. Эксперты связывают это с ужесточением налогового режима и нежеланием бизнеса возвращать выручку в банковскую систему через инкассацию.