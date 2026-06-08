Россияне предпочитают бесплатные версии ИИ — исследование

Нейросети используют не только для генерации контента, но для выбора покупок, развлечений, поездок.

Россияне активно применяют ИИ-сервисы в повседневной практике. Чаще всего нейросети использует молодежь 18-24 лет: половина использует их не реже трех раз в неделю.

Такие результаты показал опрос компании OMI (данные есть у «Клерка»).

При этом 60% опрошенных следят за новостями в области ИИ.

Как россияне выбирают нейросети:

10 % опрошенных выбрали бы платную версию без рекламы;

28% — ограниченную бесплатную версию, но без рекламы;

62 % — бесплатный формат с рекламой.

ИИ используется не только для получения информации, но и для решения прикладных задач.

21% применяет нейросети для помощи с покупками или выбором досуга, 15% — при планировании поездок. Причем 70% пользователей положительно или нейтрально отнесутся к рекламе в ИИ, если она релевантна их запросам, а 57% полагают, что она органично встроится в интерфейс.

Самыми востребованными сервисами назвали:

Алису AI (71%);

ChatGPT (42%);

GigaChat (38%);

DeepSeek (25%);

Шедеврум (16%);

Gemini (15%).

52% россиян считают, что Россия входит в число стран-лидеров в области нейросетей и ИИ-сервисов. Еще 34% опрошенных с этим не согласны, а 14% — не задумывались.

Пользователи по-разному оценивают экономику ИИ-сервисов. 20% предполагает, что затраты на разработку и развитие превышают доходы, 35% — что они сопоставимы, а 21% уверены, что такие сервисы уже приносят больше дохода, чем требуют вложений.

То есть экономика ИИ-сервисов остается для пользователей неочевидной, отметили исследователи.

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