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Воинский учет

Работодателей ждут системные проверки воинского учета в 2026 году — новые правила Генпрокуратуры

Генпрокуратура подготовила новые правила надзора за воинским учетом: проверки станут регулярными, а под контроль попадут документы, бронирование и работа с военнообязанными.

В мае 2026 года Генпрокуратура представила проект приказа, который меняет подход к контролю за воинским учетом в организациях. Документ вводит системный прокурорский надзор, который затронет все этапы работы работодателей с военнообязанными сотрудниками.

Если ранее проверки чаще проводили военкоматы и в основном по обращениям, то теперь надзор станет упреждающим. Прокуратура планирует самостоятельно анализировать исполнение законодательства, выявлять нарушения и контролировать устранение проблем.

Под действие новых правил попадут все работодатели, у которых есть сотрудники, состоящие на воинском учете. Это касается как крупных компании, так и небольших организаций, где обязанности по учету возложены на кадровика или бухгалтера.

Проверки будут охватывать ведение документации, корректность бронирования, работу реестров и взаимодействие с военными комиссариатами. Ведомство подчеркивает, что цель — обеспечить единообразное и законное ведение учета, а также исключить ошибки, которые могут повлиять на мобилизационные обязанности.

Узнайте больше о том, как вести воинский учет и не нарваться на штрафы до 500 тыс. рублей. Приходите на бесплатный вебинар «Воинский учет в организациях — 2026». Он состоится 18 июня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Организация ведения воинского учета:

    • Приказ об организации воинского учета. Назначение ответственных лиц.

    • Карточка учета организации (форма № 18).

    • План работы по ведению воинского учета и бронированию.

    • Информирование работников.

  2. Порядок ведения карточки гражданина, подлежащему воинскому учету:

    • карточки офицеров запаса;

    • карточки призывников;

    • формирование картотеки.

  3. Информирование военкоматов: прием, увольнение, изменения данных.

  4. Военные и специальные сборы, оформление гособязанностей по вызову военкомата.

  5. Гарантии работникам-участникам СВО.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 18 июня в 15:00 мск!

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