Все банки постепенно включат в белые списки Минцифры – Аксаков

Когда доступ при отключениях интернета есть лишь к нескольким крупным банкам, это создает этим структурам искусственные преимущества.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что включение банков в белые списки — вопрос не принципиальных разногласий, а технической готовности.

ЦБ и профильный комитет ГД поддерживают включение в список всех финансовых организаций. Со своей стороны Минцифры решает, как это реализовать технически.

«Для включения в белый список все вычислительные мощности организации должны располагаться на территории России, также у банка должна быть внедрена система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ)», — напомнил депутат.

Белые списки будут расширяться на банки и страховые компании постепенно, первыми станут крупнейшие финорганизации.

По словам Аксакова, это важно с точки зрения устойчивости платежной инфраструктуры при ограничениях связи.

Также речь идет о сохранении равных конкурентных условий: когда онлайн-доступ во время интернет-шатдаунов есть лишь к нескольким крупным банкам, это деформирует весь финансовый рынок, создавая одним структурам искусственные преимущества.