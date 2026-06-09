Налоговую и бухгалтерскую отчетность до 1 июля 2027 можно сдать через сайт ФНС

Период проведения пилотного проекта, по которому ИП и юрлица могут представлять электронную отчетность через сайт ФНС, продлили на один год – до 1 июля 2027 года.

Изменения внесены приказом ФНС от 3 июня 2026 г. № ЕД-1-26/368@.

Отправить через сайт налоговой можно не любую отчетность. В частности, этот способ не применим к НДС-декларациям.

Поправки внесли в приказ ФНС от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@.