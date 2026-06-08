Предприниматель на АУСН рассчитался за личную покупку бизнеса-картой: налоговая ответила, что делать

Налогоплательщик может по любой операции изменить признак учета в налоговой базе.

Руководитель оплатил продукты для своей семьи бизнес-картой с расчетного счета.

Что сделать, чтобы этот платеж не был признан бизнес-расходами на АУСН, разъяснила замначальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС России по Хабаровскому краю Екатерина Фильшина.

На АУСН банк автоматически передает данные о расходах в налоговую, поэтому необходимо зайти в ЛК банка или личный кабинет автоУСН, найти эту операцию и отметить ее как «не учитываемую» в налоговой базе.

«Поскольку это личные нужды, они не соответствуют критериям ст. 252 НК (экономическая обоснованность)», — пояснила Фильшина.

Исправить сведения можно не позднее 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произвели операции.

Если в установленный срок этого не сделали, информация считается подтвержденной автоматически. Если информацию скорректировали, банк передаст ее в налоговую в электронной форме не позднее 10-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Если наши ошибки в информации, переданной в налоговую, он вправе обратиться в банк для их исправления (не более чем за 36 налоговых периодов, предшествующих месяцу, в котором обнаружена ошибка).

В этом случае уполномоченная кредитная организация передает в налоговую уточненную информацию до 10-го числа месяца после месяца исправления.

Если на дату обнаружения ошибок банк еще не был уполномоченным или его деятельность прекращена, информацию о таких ошибках подают через ЛК налогоплательщика.

Налогоплательщик сам отвечает за корректное разделение операций по счету на учитываемые и не учитываемые при определении объекта налогообложения и имеет право скорректировать информацию об операции, подчеркнула Фильшина.

Плательщик автоУСН обязан проверять за банком, как он разнес суммы платежей по разным признакам. По каждой операции можно изменить присвоенный банком признак и по всей сумме, и по ее части.

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