На МСП.РФ запустили новый сервис «Старт в бизнес» для молодых предпринимателей

«Старт в бизнес» предлагает начинающим предпринимателям бизнес‑планирование, регистрацию дела и подбор мер поддержки в одном месте.

Корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив запустили на платформе МСП.РФ сервис для развития молодежного предпринимательства «Старт в бизнес». Новый инструмент объединил в единой цифровой среде все меры поддержки, необходимые для открытия и масштабирования своего дела.

Платформа «Конструкториум», которую АСИ развивало с 2020 года, теперь интегрирована в экосистему Корпорации МСП. В обновленном разделе на МСП.РФ собраны практические инструменты, которые помогут пройти путь от формирования идеи до расширения бизнеса.

«Ключевая задача сервиса — агрегировать в режиме «клика» все необходимые инструменты, которые молодые предприниматели смогут применить на практике. Это не статичный ресурс, мы планируем его постоянно модернизировать и расширять», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сервис «Старт в бизнес» разделен на три блока: «Идея», «Старт» и «Рост». Пользователи могут составить бизнес-план, выбрать налоговый режим, зарегистрировать дело онлайн, а также подобрать меры поддержки и партнерские бонусы.