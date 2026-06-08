ФНС объяснила, нужен ли кадастровый номер арендованного кабинета для регистрации юрлица

В заявлении о госрегистрации сведения о месте нахождения указывают в соответствии с госреестром.

Налоговая служба в чате ФНС ответила, нужно ли указывать кадастровый номер на арендуемый кабинет при регистрации юридического лица.

«В форме заявления о государственной регистрации сведения о месте нахождения и адресе юридического лица указываются в структурированном виде в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ГАР) в муниципальном делении», — пояснили налоговики.

При этом указывать кадастровый номер объекта недвижимости не требуется.

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