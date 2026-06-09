Перехват лидов стал массовым — почему бизнес теряет клиентов еще до заявки

Компании из недвижимости, авто, медицины и образования сталкиваются с новым риском — их клиенты утекают конкурентам через легальные сервисы, ботов и вредоносный код.

Российский рынок performance-рекламы в 2025 году достиг 450 млрд рублей, что спровоцировало рост индустрии перехвата клиентских данных прямо с сайтов компаний.

Злоумышленники получают доступ к контактам посетителей еще до того, как те отправляют заявку, и перепродают эту информацию конкурентам. Чаще всего от таких действий страдают сферы недвижимости, автодилеры, частная медицина и образование, где цикл сделки длинный, а сайт выступает основным каналом продаж. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследовании компании Kokoc Performance.

Существует три основных канала утечки данных:

Легальные сервисы операторов связи, которые продают списки абонентов, посетивших определенный домен. Парсинг сайтов с помощью ботов, использующих уязвимости устаревших CMS. Внедрение вредоносного кода через сторонние виджеты, чаты и аналитические счетчики, которые компания добровольно размещает на своих страницах.

Правовая ситуация остается парадоксальной: ответственность за утечку персональных данных несет владелец сайта, а не тот, кто их перехватил. В 2025 году в статью 13.11 КоАП были внесены изменения, ужесточающие штрафы за неправомерную передачу данных, однако судебная практика по делам о перехвате лидов пока практически отсутствует.

Для защиты бизнеса эксперты рекомендуют внедрить постоянный мониторинг аномалий в CRM, провести инвентаризацию всего стороннего кода на сайте и использовать проксирующие сервисы для фильтрации трафика. Также важно регулярно обновлять CMS и ограничивать использование внешних скриптов на страницах с формами сбора контактов.