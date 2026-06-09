Многодетным семьям предлагается компенсировать утильсбор при покупке автомобиля

Депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о поправках в ст. 241 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Предлагается ввести частичный или полный возврат утилизационного сбора при покупке автомобилей для семей, где есть трое или больше детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно.

Рост утильсбора увеличил стоимость семейных машин с мощными двигателями, что сделало их менее доступными, отметили авторы инициативы. А действующее законодательство не предусматривает никаких мер поддержки для таких категорий граждан.

Кабмин сможет устанавливать минимальный срок владения транспортным средством и ограничивать количество автомобилей, по которым возможен возврат утильсбора или его части, чтобы предотвратить злоупотребления.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года