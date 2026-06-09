Комиссии за оплату ЖКХ через «Почту России» отменят: законопроект правительства
8 июня 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации «Почты России». Предусмотрена отмена комиссий за платежи ЖКХ и внедрение цифровых почтовых ящиков.
Также планируется запуск рассылки квитанций по ЖКУ через Госуслуги. Но бесплатная доставка бумажных счетов останется для пенсионеров, льготников и пользователей без учетной записи.
Компании и физлица смогут создавать электронные почтовые ящики на базе «Почты России» для получения юридически значимых документов.
Кроме того, Почта сможет право привлекать сторонние юрлица и ИП к обработке и доставке корреспонденции.
Ограничат круг лиц, имеющих доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах: право останется только у «Почты России» и управляющих компаний.
Почтовые отделения начнут принимать и доставлять заявления на получение госуслуг, что упростит доступ к ним для жителей отдаленных населенных пунктов.
Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, кроме отдельных положений.
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