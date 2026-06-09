Миронов предлагает засчитывать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми

Депутат предлагает компенсировать женщинам периоды отсутствия трудовой деятельности, связанные с воспитанием детей, если муж находится в зоне боевых действий.

Депутат Сергей Миронов и «Справедливая Россия» готовят законопроект на основе обращений семей военнослужащих.

Предлагается, что период нахождения мужа на фронте будет приравнен к страховому стажу для его неработающей супруги, если она воспитывает несовершеннолетних детей.

Пока мужья находятся на службе, женщины часто не имеют возможности работать, так как вынуждены полностью посвящать себя дому и детям, и теряют стаж.

«Сколько времени супруг провел на фронте, столько женщине засчитывается дополнительно в стаж. Воспитание детей — это тоже работа, и особенно непросто она дается, когда семья ждет с фронта отца и мужа», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что воспитание детей в условиях ожидания отца с фронта требует значительных усилий и должно учитываться государством при расчете пенсионных прав.