Минфин отчитался об исполнении расходов федерального бюджета: «Эффективная и конкурентная экономика» на последнем месте

Минфин опубликовал данные об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов.
По предварительным данным, по состоянию на 1 июня 2026 года исполнение расходов составило 2 248,1 млрд рублей – 34,5 % от плановых бюджетных назначений.
Исполнение расходов в разрезе нацпроектов:
«Международная кооперация и экспорт» – 58,9 %;
«Беспилотные авиационные системы» – 49,2 %;
«Промышленное обеспечение транспортной мобильности» – 47,9 %;
«Туризм и гостеприимство» – 46,8 %;
«Продолжительная и активная жизнь» – 45,2 %;
«Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – 41,0 %;
«Семья» – 40,2 %;
«Новые материалы и химия» – 35,0 %;
«Молодежь и дети» – 38,0 %;
«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» – 33,4 %;
«Технологическое обеспечение биоэкономики» – 30,0 %;
«Кадры» – 29,5 %;
«Экономика данных и цифровая трансформация государства» – 26,9 %;
«Новые технологии сбережения здоровья» – 23,9 %;
«Экологическое благополучие» – 23,5 %;
«Инфраструктура для жизни» – 19,7 %;
«Новые атомные и энергетические технологии» – 18,3 %;
«Эффективная транспортная система» – 18,2 %;
«Средства производства и автоматизации» – 18,0 %;
«Эффективная и конкурентная экономика» – 16,9 %.
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