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Экономика России

Минфин отчитался об исполнении расходов федерального бюджета: «Эффективная и конкурентная экономика» на последнем месте

По данным ведомства, лидерами по исполнению стали нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» и «Беспилотные авиационные системы».

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Минфин опубликовал данные об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов.

По предварительным данным, по состоянию на 1 июня 2026 года исполнение расходов составило 2 248,1 млрд рублей – 34,5 % от плановых бюджетных назначений.

Исполнение расходов в разрезе нацпроектов:

  • «Международная кооперация и экспорт» – 58,9 %;

  • «Беспилотные авиационные системы» – 49,2 %;

  •  «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» – 47,9 %;

  •  «Туризм и гостеприимство» – 46,8 %;

  •  «Продолжительная и активная жизнь» – 45,2 %;

  • «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – 41,0 %;

  •  «Семья» – 40,2 %;

  • «Новые материалы и химия» – 35,0 %;

  •  «Молодежь и дети» – 38,0 %;

  • «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» – 33,4 %;

  • «Технологическое обеспечение биоэкономики» – 30,0 %;

  •  «Кадры» – 29,5 %;

  •  «Экономика данных и цифровая трансформация государства» – 26,9 %;

  • «Новые технологии сбережения здоровья» – 23,9 %;

  •  «Экологическое благополучие» – 23,5 %;

  •  «Инфраструктура для жизни» – 19,7 %;

  • «Новые атомные и энергетические технологии» – 18,3 %;

  •  «Эффективная транспортная система» – 18,2 %;

  • «Средства производства и автоматизации» – 18,0 %;

  •  «Эффективная и конкурентная экономика» – 16,9 %.

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