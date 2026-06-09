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Трудовые отношения

Депутат Свищев рассказал, как оплачивается работа за коллегу в отпуске

Сотрудник имеет право на дополнительное вознаграждение, если выполняет добавочную работу без освобождения от основных обязанностей. Размер доплаты фиксируют в трудовом договоре по взаимному согласию.

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Депутат Дмитрий Свищев напомнил, что доплата за совмещение не приравнивается к окладу отсутствующего работника.

Это отдельная сумма, которая должна соответствовать сложности и объему порученных задач, а не носить символический характер. Если предложенная сумма кажется работнику необоснованно низкой, он вправе отказаться от совмещения без риска дисциплинарных взысканий.

Устных договоренностей недостаточно, есть законная процедура оформления.

  • «Первое — получить письменное согласие на выполнение дополнительной работы. Заставить работника замещать коллегу без его согласия работодатель не вправе.

  • Второе — заключить с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору, где будут зафиксированы сроки, характер работ и размер доплаты.

  • Третье — дождаться издания приказа о поручении дополнительной работы», — разъяснил Свищев.

Важно различать совмещение и временный перевод.

При совмещении сотрудник работает по двум должностям одновременно, а при временном переводе полностью освобождается от прежних обязанностей и переходит на место отпускника с оплатой по новой должности. 

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