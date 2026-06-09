Россияне стали злоупотреблять банкротством, поэтому суды чаще отказывают в списании долгов

Судебная практика по банкротству ужесточается — число отказов в списании долгов выросло в 2,6 раза, а заемщикам все чаще приходится доказывать добросовестность своих действий.

Эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина рассказала, что в первом квартале 2026 года суды вынесли 2 218 отказов в списании долгов. Если в 2023-2024 годах доля таких решений не превышала 1,2% в квартал, то к концу 2025 года показатель достиг 1,5%.

Число отрицательных решений по делам о несостоятельности физических лиц за последний год выросло почти в три раза. Судебная практика меняется, так как заемщики все чаще используют банкротство как способ уклонения от обязательств, а не как крайнюю меру при реальной неплатежеспособности.

По словам эксперта, многие заемщики оформляют крупные кредиты, снимают наличные и не могут подтвердить целевое использование средств. В будущем акцент в судах может сместиться: должникам придется самостоятельно доказывать добросовестность своих действий, тогда как сейчас это бремя чаще лежит на кредиторах.

«Банкротство позволяет законно избавиться от большинства долговых обязательств при невозможности их погашения. Однако процедура сопровождается рядом ограничений: банкрот теряет возможность свободно распоряжаться частью своих доходов, получает негативную запись в кредитной истории и на несколько лет лишается права занимать руководящие должности», — сказала Анна Нехина.

В «Федресурсе» отметили, что число отказов в освобождении от долгов в первом квартале 2026 года увеличилось в 2,6 раза год к году. При этом общее количество судебных банкротств выросло на 14%, достигнув 137 тыс. случаев.