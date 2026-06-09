Минприроды обновило декларацию по НВОС

С 1 сентября 2026 будет новая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и порядок ее отправки.

Минприроды утвердило новую форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и порядок ее представления.

Приказ ведомства от 01.04.2026 № 182 опубликован на госпортале правовой информации 2 июня 2026 года.

В декларацию добавили раздел 10 для расчета платы за размещение, в том числе складирование, искусственных грунтов, признанных отходами. Этот показатель нужно будет отражать в расчете суммы к уплате в бюджет по строке 029.

Теперь декларацию не будут подавать юрлица и ИП, которые ведут деятельность только на объектах IV категории.

Если деятельность ведут одновременно на объектах IV категории и на объектах иных категорий, декларацию представляют по всем объектам, включая объекты IV категории.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать пять лет – до 1 сентября 2031 года.