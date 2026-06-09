Правительство выделит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников

Дополнительное финансирование направят на закупку препаратов, медицинских изделий и лечебного питания для россиян, которые имеют право на государственную социальную помощь.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 8 июня 2026 года №1392-р. Согласно документу, нужно выделить 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Необходимость в дополнительных расходах возникла после индексации суммы, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия.

«Всего в 2026 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей», — сказано на сайте кабмина.

Средства распределят между регионами, чтобы обеспечить бесперебойные поставки медикаментов.

Право на поддержку имеют инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы и члены семей погибших ветеранов. Также в список получателей входят люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Потребность в конкретных препаратах и изделиях для каждого пациента определяет лечащий врач.