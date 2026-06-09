ФНС постепенно перейдет с классификатора адресов КЛАДР на ГАР

С 1 июля 2026 года ФНС России переходит на публикацию выгрузок в формате КЛАДР один раз в квартал. В дальнейшем ведомство планирует поэтапно отказаться от поддержки этой адресной модели.

Так, с 1 января 2027 года выгрузки КЛАДР будут формировать раз в полгода, а с 1 января 2028 года публикация этих данных прекратится полностью.

ФНС использует КЛАДР с 1998 года, но теперь информационные системы госорганов переводят на работу с Государственным адресным реестром (ГАР). Использование сведений из ГАР стало обязательным для всех органов власти и местного самоуправления при оказании услуг.

КЛАДР все еще используют для бесшовного перехода.

Данные из ГАР предоставляются исключительно в структуре муниципального деления. Такой подход позволяет однозначно идентифицировать объект адресации и определить муниципальное образование, в границах которого он находится.

ГАР представляет собой базовый реестр, который содержит эталонные и унифицированные сведения об адресах. От качества этих данных зависит корректное формирование информационных ресурсов государства и бизнеса, добавила ФНС.