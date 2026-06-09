Индекс Мосбиржи уходит ниже 2500 пунктов, а Минфин и ЦБ призывают инвесторов не паниковать — «упал и упал»

Мосбиржа упала ниже отметки в 2 500 пунктов на фоне непрерывного снижения котировок в течение 13 недель. Власти уверяют, что рынок готовится к росту.

Представители ЦБ, Минфина, Мосбиржи и НАУФОР на конференции 9 июня 2026 года призвали участников рынка сохранять спокойствие и ориентироваться на долгосрочную перспективу, несмотря на падение индекса Мосбиржи ниже 2 500 пунктов.

Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния отметил, что текущее падение связано с дивидендными гэпами и общей турбулентностью. Он подчеркнул, что инвестирование требует профессиональных навыков, поэтому при их отсутствии стоит обращаться к доверительным управляющим.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков сравнил российский рынок с «тигром, который присел перед прыжком». По его словам, рынок сильно недооценен, а инвесторам следует фокусироваться на долгосрочном видении, игнорируя краткосрочные геополитические события.

Председатель Мосбиржи Виктор Жидков назвал падение рынка защитной реакцией организма, которую не стоит искусственно подавлять. Он призвал не искать «таблетки» в виде экстренных мер, а продолжать работу, так как текущее состояние системы — временный этап.

«Ну, упал и упал. Вы, наверное, зарабатываете на растущем рынке, на его падении. Кто-то, может быть, купит подешевевшее, кто-то зашортит. Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится», — сказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков назвал текущий момент удачным временем для покупок активов. Он напомнил, что инвесторы, вкладывавшиеся в рынок в 90-е годы, впоследствии стали миллиардерами, и призвал участников конференции приобретать акции, ожидая роста в будущем.