Порог по УСН для освобождения от НДС не будут менять до 2029 года — законопроект уже в Госдуме

Депутаты хотят закрепить действующий порог доходов для освобождения от НДС при работе на УСН, продлить лимит в 20 млн рублей до 2029 года, чтобы поддержать малый бизнес.

9 июня 2026 года депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который продлевает действующие пороговые значения доходов для освобождения от уплаты НДС при применении УСН.

Согласно проекту, лимит доходов в 20 млн рублей, после превышения которого организация на УСН обязана платить НДС, будет сохранен на 2025-2028 годы, а снижение порога до 15 млн рублей перенесли на 2029 год, до 10 млн — на 2030 год . Аналогичные изменения касаются и в норм о праве перехода на УСН.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива реализует предложение президента Владимира Путина, озвученное на ПМЭФ 5 июня 2026 года, — «отложить дальнейшее снижение порога выручки» и «зафиксировать его на текущем уровне».

Интересно, что депутаты прямо указывают, что продление порога приведет к недополученным доходам федерального бюджета: 51,1 млрд рублей в 2027 году и около 100 млрд рублей ежегодно в 2028-2029 годах.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.