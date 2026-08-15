Банки заблокируют переводы при обнаружении на устройствах клиентов вредоносного ПО
С 1 марта 2027 года финансовые организации расширят перечень критериев для остановки подозрительных транзакций. Новые правила обяжут банки и телекоммуникационные компании реагировать на наличие вредоносного кода на смартфонах или компьютерах пользователей.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил о новом основании для приостановки денежных переводов. При выявлении угроз операторы должны немедленно остановить операцию. После этого банк обязан запросить у клиента подтверждение на проведение платежа.
«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить транзакцию», — пояснил Анатолий Аксаков.
Для законного поиска вредоносного ПО на устройствах банки должны получить согласие пользователей.
Перезаключить договоры с действующими клиентами кредитные организации обязаны до 1 сентября 2027 года.
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