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Блокировка счетов
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Банки заблокируют переводы при обнаружении на устройствах клиентов вредоносного ПО

С 1 марта 2027 года финансовые организации расширят перечень критериев для остановки подозрительных транзакций. Новые правила обяжут банки и телекоммуникационные компании реагировать на наличие вредоносного кода на смартфонах или компьютерах пользователей.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил о новом основании для приостановки денежных переводов. При выявлении угроз операторы должны немедленно остановить операцию. После этого банк обязан запросить у клиента подтверждение на проведение платежа.

«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить транзакцию», — пояснил Анатолий Аксаков.

Для законного поиска вредоносного ПО на устройствах банки должны получить согласие пользователей.

Перезаключить договоры с действующими клиентами кредитные организации обязаны до 1 сентября 2027 года.

Автор

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Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти
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79.5K
Елена Макарова

Комментарии

3
  • N
    NV_D

    т.е. банковские приложения являются шпионскими? а чего бы им своими прямыми обязанностями не заниматься

  • Reaver

    Самое интересное - что они будут считать "вредоносным".

  • V
    VadimBA

    У банка уже имеется одна опция для того, чтобы не возвращать деньги - мол, пришедший в банк для забирания своих денег человек находится под влиянием каких-то нехороших личностей.

    С 01.03.2027 г. у банков появится возможность блокировать денежные средства на банковских счетах под предлогом вредоносного ПО на устройствах клиента.

    Прелестно...

    Если это не заблаговременная подготовка к тому, что население ринется массово забирать свои деньги из банков, то что?

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