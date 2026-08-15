Конкурс в педагогические вузы поднялся до 15 человек на место в 2026 году

В педагогические вузы в 2026 году поступает больше абитуриентов. Число заявлений достигло 714,5 тыс., а конкурс вырос до 15 человек на место.

Абитуриенты подали более 714,5 тыс. заявлений на педагогические направления подготовки в вузы Минпросвещения. Интерес к профессии учителя в 2026 году заметно вырос: количество поданных заявлений на 185 тыс. превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было 529,5 тыс. обращений.

«Заявлений в педагогические вузы в 2026 году уже стало на 185 тыс., или на 35%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Абитуриенты, выбирающие педагогику, делают ставку на надежное будущее», — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах увеличился с 12 до 15 заявлений на место. В число наиболее востребованных учебных заведений вошли Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Уральский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный педагогический университет и Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина.

«Мы наблюдаем повышение престижа педагогической профессии. Ключевым фактором, укрепившим интерес к профессии, стало подписание Президентом России Владимиром Путиным указа об особом статусе учителя. Документ закрепляет меры поддержки педагогов, открывает новые возможности для карьерного роста и социальной защиты», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

По программам бакалавриата и специалитета уже зачислено 133 абитуриента без вступительных испытаний — это победители и призеры олимпиад. Еще 11 человек воспользовались правом на зачет 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету на основании олимпиадных дипломов.