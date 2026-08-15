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Эксперты назвали программы, из-за которых банки могут заблокировать перевод

С 1 марта 2027 года банки начнут проверять устройства клиентов на наличие вредоносного ПО перед проведением переводов. Подозрение могут вызвать даже легальные приложения.

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С 1 марта 2027 года банки начнут блокировать переводы, если обнаружат на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение (ПО) или признаки его воздействия.

Банковские приложения при этом не будут сканировать все содержимое смартфона. Системы смогут выявлять признаки удаленного управления, захвата экрана, вмешательства в работу приложения, а также наличие root-прав или jailbreak, рассказали «Клерку» эксперты по информационной безопасности.

При этом подозрение могут вызвать и легальные программы, рассказал руководитель отдела исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Сергей Белов.

«Под удар могут попасть и легальные программы. Например, AnyDesk или другой клиент технически умеет делать то же самое, что вредоносное ПО: показывать экран постороннему человеку и передавать ему управление. Подозрение также могут вызвать активный VPN, специализированное ПО вроде Magisk, модифицированный APK банка», — пояснил эксперт.

Само наличие таких программ еще не означает заражение. Решение будет приниматься с учетом совокупности факторов риска.

При этом устаревшая ОС или неофициальная версия банковского приложения сами по себе не должны автоматически приводить к блокировке, отметил директор департамента информационной безопасности «Айтеко» Владимир Баланин. Однако эти факторы могут снизить уровень доверия к устройству в антифрод-системе.

Если перевод заблокируют, клиенту могут предложить закрыть подозрительное приложение и повторить операцию, воспользоваться другим устройством или обратиться в поддержку банка.

Механизм поможет прежде всего при мошенничестве с использованием вредоносного ПО и удаленного доступа. Если же злоумышленник с помощью социальной инженерии убедит человека самостоятельно отправить деньги с безопасного устройства, обнаружить угрозу таким способом банк не сможет, добавил Белов.

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