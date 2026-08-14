МФО ужесточили выдачу займов повторным клиентам и нарастили одобрения «клиентам с улицы»

Уровень одобрения займов повторным клиентам МФО во II квартале снизился до 65% — минимального значения за несколько лет, тогда как одобрения для новых заемщиков выросли до 24%.

Микрофинансовые организации сократили долю одобрений займов для повторных клиентов до 65% во II квартале. Это самый низкий показатель как минимум с начала 2022 года: еще в конце 2025-го он составлял 79%. Одновременно МФО увеличили одобрения для новых заемщиков — с 17 до 24%.

По оценке СРО «МиР», такая динамика связана с пересмотром клиентской базы и переводом части аудитории в материнские компании, что технически делает их «новыми» клиентами. Среди повторных заемщиков чаще всего получают отказ те, кто имеет высокую долговую нагрузку и повышенный риск дефолта. Об этом пишет Forbes.

«Таким образом, на данный момент МФО придерживаются консервативной политики кредитования, ужесточив требования к повторным клиентам и сохранив “стандартный” уровень одобрений по первичным клиентам», — сказали в СРО «МиР».

В июне микрофинансисты также сократили лимиты одобрения: в среднем выдавали лишь 46,5% от запрашиваемой суммы — около 10 тыс. рублей вместо 21,5 тыс. Это отражает осторожный подход к рискам на фоне законодательных изменений и стремление сохранить качество портфеля. По прогнозам СРО «МиР», уровень просрочки по итогам года может снизиться.

Рынок МФО продолжает адаптироваться к последовательному ужесточению регулирования: снижению предельных переплат, ограничению количества дорогих займов, обязательной биометрии для онлайн‑выдач и новым количественным лимитам. По прогнозам «Эксперт РА», в 2027 году портфель микрозаймов может сократиться на 25%, а выдачи — на 30%.

Самого факта длительной истории взаимодействия с МФО уже недостаточно для новой выдачи — ключевым становится текущая долговая нагрузка. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный.

«Наличие истории взаимодействия с конкретной МФО дает кредитору больше информации для оценки его платежной дисциплины. Но среди повторных заемщиков выше вероятность встретить людей, которые уже имеют несколько действующих обязательств и регулярно используют заемные средства. Поэтому при ужесточении требований к долговой нагрузке именно эта категория быстрее попадает под ограничения», — сказал Денис Загребельный.

Также он добавил, что сегодня кредитору недостаточно видеть успешное погашение прошлых займов — важна способность заемщика обслуживать дополнительное обязательство именно в момент обращения.

«Для рынка в целом это здоровая тенденция. Новый заем не должен становиться способом обслуживания предыдущих обязательств и откладывать решение финансовой проблемы», — добавил эксперт.

Он также ожидает усиления конкуренции за качественные долговые портфели и роста значимости аналитики и технологий. Преимущество будут получать компании, способные работать с большими массивами данных, строить прогнозные модели и выбирать оптимальную стратегию взаимодействия с разными категориями заемщиков.