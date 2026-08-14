Количество микрофинансовых организаций превысило 800 впервые с 2021 года

Рынок МФО в России сменил многолетний тренд на сокращение. К 1 августа 2026 года зарегистрировано 803 действующие компании, а за семь месяцев ликвидировано всего 27 — минимальный показатель за последние годы.

В начале августа 2026 года количество микрофинансовых организаций в России увеличилось впервые за пять лет и превысило 800 компаний. Положительная динамика сменила период непрерывного сокращения рынка, который наблюдался с 2022 года.

Аналитики сервиса «Контур.Фокус» рассказали, что на 1 августа в стране работало 803 компании, для которых микрофинансовая деятельность стала основным видом бизнеса по ОКВЭД. Этот показатель на 8,4% превышает данные аналогичного периода 2025 года. Для сравнения: в 2022 году в реестре числилась 811 компания, после чего их число ежегодно снижалось до 741 организации в 2025 году.

За семь месяцев 2026 года было ликвидировано рекордно низкое число МФО — всего 27, что на 34% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

Статистику подтверждают данные Центробанка: за семь месяцев 2026 года в реестр включили 77 новых компаний, что на 79% больше, чем годом ранее. При этом рынок демонстрирует устойчивость за счет снижения числа ликвидаций.

Из-за того, что банки стали чаще отказывать клиентам в кредитовании, начал расти трафик МФО. Это снизило дефолтность в портфеле, таким образом доходность бизнеса выросла. Об этом «Клерку» рассказала независимый эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла Ольга Бледнова.

«Число МФО растет в основном за счет банковских МФО. Банки стараются сохранить клиента внутри финансовой экосистемы. Сегодня банки передали клиента в свое МФО, а завтра сам банк уже кредитует этого клиента. Здесь не рвется связь с брендом», — сказала Ольга Бледнова.

Лидерами по количеству МФО остаются Москва (248 организаций), Санкт-Петербург (49), Новосибирская (35), Иркутская (29) и Ростовская (26) области. Разница в итоговых цифрах между данными сервиса и Центробанка (830 компаний в реестре регулятора) объясняется тем, что для части организаций микрофинансовая деятельность является дополнительным, а не основным видом деятельности.