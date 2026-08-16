Рабочие места для молодежи исчезают — 6,1% под угрозой из-за распространения ИИ

Максимальные уровни молодежной безработицы сохраняются в арабских странах и Северной Африке, а глобальный тренд усугубляется автоматизацией: 6,1% рабочих мест для молодых относятся к категориям, наиболее подверженным влиянию ИИ.

По итогам 2025 года работу искали 67 млн человек в возрасте до 25 лет, что составляет 12,4% экономически активного населения этой группы. Позитивная динамика, наблюдавшаяся после пандемии, сменилась стагнацией из-за медленного создания рабочих мест и внедрения технологий искусственного интеллекта.

В 2023 году показатель безработицы среди молодежи опускался до 12,3%, однако затем начал увеличиваться. Для сравнения, среди людей старше 25 лет средний мировой уровень безработицы составляет 3,6%, что более чем в три раза ниже. Также на 0,3 процентного пункта выросла доля молодежи, которая не работает и не учится, достигнув 20% или 257 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад международной организации труда (МОТ) «Глобальные трудовые тренды для работников молодого возраста».

Максимальный уровень безработицы среди молодых в арабских странах (26,2%) и Северной Африке (22,6%). При этом за последние два года число стран, где растет молодежная безработица, почти вдвое превысило количество государств, где она снижается — 105 против 58. Эксперты связывают это с тем, что рост численности молодежи опережает создание новых рабочих мест, а в развитых странах позиции молодых сотрудников находятся под угрозой из-за автоматизации.

6,1% рабочих мест, которые занимают молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, относятся к категориям, наиболее подверженным влиянию ИИ и рискующим исчезнуть.

В России ситуация отличается от общемировой: на фоне рекордно низкой общей безработицы в 2,2% доля молодежи среди ищущих работу выросла до 22% (353 тыс. человек).