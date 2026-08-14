Банкроты не освобождаются от процентов за пользование чужими деньгами — позиция ВС

Мораторий на начисление процентов в период банкротства не лишает кредитора возможности взыскать их позже, если требования связаны с недобросовестными действиями должника.

Верховный Суд разрешил взыскивать с банкротов проценты за пользование чужими деньгами после завершения процедуры реализации имущества.

Потерпевшая от действий мошенников жительница Подмосковья добилась права требовать проценты с дроппера, который ранее был освобожден от долгов. Судебная коллегия по гражданским делам ВС отменила акты нижестоящих инстанций, которые отказывали в иске из-за моратория. Об этом сказано на сайте суда.

В споре участвовали Наталья Ситникова и Алексей Москвин. Ранее Москвин участвовал в мошеннической схеме, через его карты прошли два миллиона рублей, похищенные у Ситниковой. После признания Москвина банкротом суд освободил его от обязательств перед кредиторами, кроме долга перед потерпевшей, чьи требования признали недобросовестными.

Спустя год Ситникова обратилась в суд с требованием взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами. Первая инстанция встала на сторону женщины, однако апелляция и кассация отменили это решение. Суды сослались на то, что в период банкротства действовал мораторий на начисление процентов.

Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение. Судьи указали, что кредитор вправе предъявить должнику в общеисковом порядке требования о взыскании оставшихся мораторных процентов. Такие начисления за время процедуры банкротства должны рассчитываться по правилам законодательства о несостоятельности.