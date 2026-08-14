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Пенсии
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Назван разрыв между высокой и низкой средней пенсией неработающих россиян

В июле 2026 года разница между выплатами в российских регионах приблизилась к 25 тысячам рублей.

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Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией неработающих граждан в российских регионах в июле 2026 года составила почти 25 тыс. рублей, следует из статистики, которую изучил ТАСС.

Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения зафиксирован в Чукотском автономном округе — 43,9 тыс. рублей.

Минимальный показатель оказался в Дагестане — 19,2 тыс. рублей. Таким образом, разница между регионами составляет около 24,7 тыс. рублей.

В среднем по России пенсионное обеспечение неработающих граждан в июле достигло 25 834 рублей.

Ранее «Клерк» писал, что россияне могут добровольно уплачивать страховые взносы в СФР, чтобы сформировать недостающий стаж и пенсионные баллы. В 2026 году взнос в размере 71 525,52 рубля позволяет получить один год страхового стажа и 1,09 ИПК. Стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля.

Автор

Бухгалтеры

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