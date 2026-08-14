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Минцифры создаст цифровой инструмент для поиска участков на кладбищах

До конца 2026 года в 21 регионе появится цифровой сервис по поиску мест для захоронений на портале Госуслуг. Минцифры направит почти 300 млн рублей на создание инструмента, который объединит данные о 14 тысячах кладбищ и позволит оформлять услуги онлайн.

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Сервис по поиску мест для захоронений на портале Госуслуги запустят в 21 регионе России до конца 2026 года.

Минцифры направит почти 300 млн рублей на создание цифрового инструмента, который позволит находить участки на кладбищах и управлять услугами в этой сфере через единую государственную платформу. Проект реализуют в рамках ведомственной программы цифровой трансформации на 2026-2028 годы.

До 1 декабря 2026 года в Национальную систему пространственных данных (НСПД) загрузят сведения о 14 тысячах кладбищ с их географической привязкой. Эти данные станут основой для предоставления 15 государственных услуг в электронном виде.

«На Госуслугах доступны новые сервисы по поиску мест для захоронений с использованием карты НСПД с возможностью их покупки. Обеспечена доступность услуг в сфере управления захоронениями. Охват: 21 регион. Финансирование: 295,5 млн рублей», — сказано в паспорте программы.

Работы по проекту должны завершиться 30 ноября 2026 года.

Сейчас на портале госуслуг работает более 70 федеральных и свыше 400 региональных сервисов, сгруппированных по жизненным ситуациям.

Автор

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Елена Макарова

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