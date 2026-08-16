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Общество
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Депутаты предлагают отменить шестидневку в школах

Предлагается перевести все российские школы на пятидневную учебную неделю.

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Депутаты от фракции «Новые люди» направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой исключить обязательные уроки в субботу. Авторы проекта считают, что это поможет установить единый режим обучения по всей стране и обеспечить школьникам два полноценных выходных дня.

Сейчас график занятий зависит от решения конкретной образовательной организации. В результате во многих школах сохраняется шестидневка, из-за чего у детей остается только один день в неделю без обязательных уроков.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений, предусмотрев организацию урочной деятельности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования исключительно по пятидневной учебной неделе», — говорится в документе.

Субботу предлагается использовать только для внеурочной деятельности. В этот день школы смогут проводить культурные, спортивные и другие воспитательные мероприятия, которые не будут входить в обязательную программу.

Автор

Бухгалтеры

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