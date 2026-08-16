АПЭТ предложила поддержать селлеров при падении продаж на маркетплейсах

Для оценки потребности бизнеса в деньгах предлагают использовать данные цифровых платформ об обороте, товарных остатках и периоде снижения продаж.

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) предложила создать новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, работающего на цифровых платформах. В частности, предпринимателям хотят предоставлять оборотное финансирование при временном снижении или остановке продаж.

Предложение направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма ассоциации.

В АПЭТ объяснили, что при остановке продаж у предпринимателя может возникнуть кассовый разрыв, при этом ему по-прежнему необходимо рассчитываться с поставщиками, сотрудниками и финансовыми организациями.

Для определения потребности бизнеса в финансировании предлагается использовать данные цифровых платформ. В их числе — объем недоступных товарных остатков, динамика продаж до возникновения ограничений, продолжительность снижения или остановки продаж, текущий оборот и история работы предпринимателя на площадке.

На основе этих сведений можно разработать единый механизм подтверждения временного падения оборота и оценки необходимого предпринимателю финансирования, считают в ассоциации.

К разработке критериев предлагается привлечь Банк России и кредитные организации. При этом решение о выдаче денег будет принимать непосредственно банк, а для предпринимателей хотят установить понятный порядок обращения за поддержкой.

Также АПЭТ предложила сформировать единый пакет документов, который бизнес сможет использовать при обращении в банки, институты развития и региональные органы поддержки.