АПЭТ предложила поддержать селлеров при падении продаж на маркетплейсах
Для оценки потребности бизнеса в деньгах предлагают использовать данные цифровых платформ об обороте, товарных остатках и периоде снижения продаж.
Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) предложила создать новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, работающего на цифровых платформах. В частности, предпринимателям хотят предоставлять оборотное финансирование при временном снижении или остановке продаж.
Предложение направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма ассоциации.
В АПЭТ объяснили, что при остановке продаж у предпринимателя может возникнуть кассовый разрыв, при этом ему по-прежнему необходимо рассчитываться с поставщиками, сотрудниками и финансовыми организациями.
Для определения потребности бизнеса в финансировании предлагается использовать данные цифровых платформ. В их числе — объем недоступных товарных остатков, динамика продаж до возникновения ограничений, продолжительность снижения или остановки продаж, текущий оборот и история работы предпринимателя на площадке.
На основе этих сведений можно разработать единый механизм подтверждения временного падения оборота и оценки необходимого предпринимателю финансирования, считают в ассоциации.
К разработке критериев предлагается привлечь Банк России и кредитные организации. При этом решение о выдаче денег будет принимать непосредственно банк, а для предпринимателей хотят установить понятный порядок обращения за поддержкой.
Также АПЭТ предложила сформировать единый пакет документов, который бизнес сможет использовать при обращении в банки, институты развития и региональные органы поддержки.
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