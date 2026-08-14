Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Маркетплейсы
Читать 1 мин

Депутаты предлагают дать льготы и отсрочки пострадавшим продавцам

Тысячи предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, рискуют обанкротиться из-за обстрелов. Бизнес теряет товарные запасы, но при этом продолжает нести налоговую и кредитную нагрузку.

820 просмотров21 открытие

14 августа 2026 года представители ЛДПР подготовили письмо с перечнем антикризисных мер. Об этом сообщил член партии Александр Котов.

«Предлагаемые меры позволят предотвратить массовые банкротства субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранить рабочие места и налоговую базу регионов, обеспечить оперативное восстановление товарных запасов и логистических цепочек», — подчеркнул Котов.

Предлагается создать всероссийский реестр пострадавших продавцов и обеспечить им доступ к льготным беспроцентным займам или госгарантиям для восстановления оборотных средств.

Также инициатива включает предоставление кредитных каникул сроком до 12 месяцев. Кроме того, предлагается разработать механизм налоговых отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов без применения мер принудительного взыскания.

Автор

Обучение для бухгалтеров

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти

Порог входа ниже, чем кажется — особенно если вы уже работаете с системой. Разбираем профессии 1С-разработчика и аналитика: чем занимаются, сколько зарабатывают — и с чего начать путь в IT. 

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти
1
69.6K
Елена Макарова

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка