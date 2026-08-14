В Москве число безработных увеличилось на 70% на фоне высокой ключевой ставки

Безработица в крупнейших регионах заметно увеличилась — в Москве на 70%, в Свердловской области на 84%. Эксперты объясняют это отказом бизнеса от политики сохранения персонала и усилением оптимизации издержек.

В апреле-июне 2026 года число безработных в Москве увеличилось на 70%, достигнув 98 тыс. человек, а уровень безработицы в столице поднялся с 0,8% до 1,3%. В Свердловской области рост составил 84% (до 56,8 тыс. человек), в Московской области — более трети (до 88,5 тыс. человек). При этом в 51 регионе страны уровень безработицы, напротив, снизился, а в 15 остался на прежнем уровне.

Основными причинами изменений стали высокая ключевая ставка, ограничивающая инвестиционный спрос, а также внедрение автоматизации и искусственного интеллекта. Кроме того, на статистику повлияли кризисные явления в угольной отрасли и черной металлургии, которые затронули промышленные регионы. По данным Росстата, значительная часть нетрудоустроенных ранее работала в торговле, обрабатывающих производствах и строительстве. Об этом пишут «Известия».

«Если раньше предприятия старались сохранять работников даже во время простоев, опасаясь нехватки кадров в будущем, то теперь все чаще переходят к повышению производительности труда», — пояснила собственник и руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова.

Аналитики прогнозируют, что к декабрю 2026 средний уровень безработицы по стране может вырасти до 2,4-2,5%. Ранее Минэкономразвития закладывало среднегодовой показатель на уровне 2,4%.