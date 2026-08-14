ФНС объяснила, с какой даты придется платить налог на имущество и транспортный налог при наследовании

Транспортный налог с унаследованного имущества платят только после регистрации машины, а налог на имущество — со дня открытия наследства.

Со дня открытия наследства (даты смерти наследодателя или объявления судом гражданина умершим) к наследникам переходят вещные права на земельные участки, другие объекты недвижимости (жилые помещения, гаражи, садовые дома, хозпостройки и т.д.) и транспорт в составе принятого ими наследства.

За недвижимость нужно платить земельный налог и налог на имущество физлиц со дня открытия наследства. Это не зависит от того, когда эта недвижимость будет зарегистрирована на его имя в Едином государственном реестре недвижимости, подчеркнули налоговики.

Транспортный налог наследник платит со дня государственной регистрации на него транспортного средства уполномоченными органами (ГИБДД, органы гостехнадзора, ГИМС МЧС и т.д.). То есть налогообложение учитывает возможность использования транспортного средства лицом, на которое оно зарегистрировано.

Например, если собственником перешедшего по наследству автомобиля стал ребенок или лицо, на которое машина не зарегистрирована, транспортный налог платить не нужно.

О дне открытия наследства налоговики автоматически получают информацию от нотариусов, оформивших свидетельство о праве на наследство.

Основание для уплаты имущественных налогов – налоговое уведомление, его пришлют наследнику – владельцу налогооблагаемого имущества на следующий год после открытия наследства или регистрации ТС.

Если наследодатель не заплатил налог за период владения налогооблагаемым имуществом, то налоговый долг оплачивают наследники в пределах стоимости принятого ими наследственного имущества.

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