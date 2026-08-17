Верховный суд запретил возбуждать налоговые дела до истечения 75‑дневного срока

Верховный суд запретил возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям до истечения 75 дней после вступления в силу решения налогового органа по итогам проверки. Такая практика нарушает права бизнеса и лишает предпринимателей законных гарантий.

Суд подчеркнул, что возбуждение дел до завершения установленного законом срока на добровольную уплату недоимки — это фундаментальное нарушение.

На практике налоговые органы часто передавали материалы проверок следователям в порядке «межведомственного обмена» по ст. 82 НК, не дожидаясь вступления в силу решения о привлечении к ответственности. Следственные органы использовали эти данные как повод для возбуждения дел, игнорируя требования ст. 32 НК, которая обязывает направлять материалы только после истечения 75-дневного срока на погашение задолженности. Об этом пишет РБК.

«Возбуждение дела в обход этой процедуры лишает предпринимателя предусмотренных законом гарантий и правовой определенности. Более того, оно превращается в инструмент давления: следствие может арестовать счета компании, парализуя ее работу», — сказал адвокат Александр Казусь.

Юристы отмечают, что позиция Верховного суда создает важный аргумент для защиты бизнеса в судах, однако предупреждают о рисках переквалификации дел на составы, не требующие материалов от налоговых органов. Ранее проблему разграничения ст. 32 и ст. 82 Налогового кодекса поднимал бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, получив разъяснения Генпрокуратуры о недопустимости подмены понятий.

Эффект от решения ВС будет прежде всего качественным: должно стать меньше дел, возбужденных до окончательного формирования налоговой претензии. Об этом «Клерку» рассказал юрист Марк Варшавер.

Практика преждевременной передачи материалов проверок следствию была устойчивой. Риски возникали тогда, когда промежуточные материалы использовались как повод для возбуждения дела до вступления в силу решения налогового органа. Рассмотренное ВС дело показало, что уголовное преследование могло запускаться еще до окончательного определения недоимки.

«Для бизнеса это принципиально, уголовное дело уже не продолжение налогового спора другими средствами. Оно создает совершенно иной уровень рисков, а именно следственные действия, обеспечительные меры, ограничения в отношении имущества и существенное давление на хозяйственную деятельность. Именно поэтому уголовное преследование не должно опережать процедуру, в которой окончательно определяется налоговая обязанность», — сказал Марк Варшавер.

Решение ВС дает защите серьезный аргумент и по уже возбужденным делам, однако автоматического пересмотра не будет. В каждом случае придется восстанавливать процессуальную хронологию: когда вступило в силу решение налогового органа, когда материалы поступили следствию и когда было вынесено постановление о возбуждении дела. Верховный суд уже показал, что нарушение порядка возбуждения налогового дела может привести к отмене приговора и возвращению дела на новое рассмотрение.

Главное практическое значение решения — в том, что нарушение процедуры теперь невозможно представить как техническую формальность. ВС прямо квалифицировал такие нарушения как существенные и влияющие на исход дела.