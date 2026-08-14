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Маркетплейсы
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Селлеры уходят с маркетплейсов в собственные интернет-магазины

Рост комиссий и проблемы с инфраструктурой Wildberries заставили продавцов диверсифицировать каналы продаж — число запусков собственных онлайн-площадок резко выросло.

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Российские продавцы маркетплейсов начали активно осваивать собственные онлайн-площадки. По оценкам INFOLine, к концу 2026 года ежемесячное число новых интернет-магазинов может превысить показатели первого полугодия на 40–50%.

Тренд подтверждают и цифры платформ: регистрации на «Яндекс KIT» в июле выросли вдвое, а за первую неделю августа — в 2,5 раза к началу июля. Аналитики связывают это с ростом комиссий маркетплейсов и желанием селлеров снизить зависимость от сторонних площадок.

Дополнительным триггером стала серия атак на склады Wildberries, из-за которых продавцы понесли ущерб в сотни миллиардов рублей. Часть рекламодателей также сократила бюджеты на продвижение внутри маркетплейса — в Digital Budget зафиксировали падение на 63% за месяц.

Эксперты отмечают: запуск собственного магазина упростился благодаря SaaS-решениям и ИИ-инструментам, однако для малого бизнеса барьеры остаются высокими — нужны логистика, маркетинг и клиентский сервис. Тем не менее тренд на диверсификацию усиливается.

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Автор

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Елена Макарова

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