Ликвидность банков РФ сжалась до рекордных значений за два года

Разрыв между обязательствами банков перед ЦБ и их свободными средствами превысил 2,7 трлн рублей. Регулятор не видит угрозы, однако аналитики предупреждают о последствиях для кредитных ставок.

Объём свободных средств российских банков в Центробанке опустился до минимального уровня с марта 2022 года. На 13 августа структурный дефицит ликвидности сектора составил 2,7 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора.

Для сравнения: в начале года показатель не превышал 587 млрд рублей, однако уже к апрелю он перешагнул отметку в 1 трлн. К концу лета нехватка ресурсов стабилизировалась в диапазоне 2–2,7 трлн.

В ЦБ подчёркивают, что текущий уровень нельзя назвать критическим: в 2012–2017 годах банки работали в условиях более жёсткого дефицита. Кроме того, ликвидность не связана напрямую с доступностью вкладов и динамикой ключевой ставки, пояснил представитель регулятора.

Ранее Центробанк пересмотрел прогноз на 2026 год: теперь структурный дефицит ожидается в коридоре 2,4–3,6 трлн рублей. Эксперты не исключают, что такая ситуация замедлит снижение кредитных ставок и усилит конкуренцию банков за ресурсы.

Дополнительное давление на ликвидность оказывает возросший спрос на наличные. За март и апрель в обращение поступило свыше 0,9 трлн рублей — максимум с осени 2022 года.

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